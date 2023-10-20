Экс-разведчик Риттер считает, что США не могут выиграть в войне с Россией

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США не имеют возможностей для того, чтобы одержать победу над Россией на поле боя. Такое мнение выразил. Бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Сегодня у нас буквально всего один конфликт, и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх», - заявил Риттер в интервью Redacted.
При этом он подчеркнул, что США могут вести войну, однако выиграть ее не могут. Таким образом, Риттер уверен, что Штаты не смогут победить в войне с любым противником, имеющим малейший военный потенциал. США очень слабы, заключил Риттер.
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