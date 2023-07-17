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Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, несмотря на ожидания Запада.
Бывший разведчик подчеркнул, что РФ прикладывает все усилия для разрешения конфликта, однако западные страны не перестают подливать масло в огонь.
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Диана Аванесян