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Президенту Украины Зеленскому сейчас лучше сидеть тихо и не делать громких заявлений, чтобы не привлекать внимание к своим неудачам, как военным, так и политическим. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
По мнению Шаффера, положение украинского президента сейчас просто катастрофическое. Байден определил, что помощь будет разделена в пропорции 60% на 40%, где 60% будет направлено Украине, а 40% — израильтянам. Это вызвало недовольство в Конгрессе, так как большинство политиков поддерживает Израиль. Положение Зеленского крайне незавидное, хотя иначе и быть не могло, заключил экс-разведчик.
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