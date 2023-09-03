Экс-разведчик США Риттер: деколонизация Африки станет серьезной угрозой Франции

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Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что процесс деколонизации Африки несет большую угрозу Франции. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер считает, что события в Габоне — это манифестация процесса деколонизации в Африке, который особенно сильно затронул Францию. Экс-разведчик отметил, что с помощью Габона Франция получила независимость от США в сфере ядерной энергетики.
По словам Риттера, все, что происходит на африканском континенте — это экзистенциальная угроза для Парижа.
Напомним, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына.
Ранее военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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По словам Риттера, все, что происходит на африканском континенте — это экзистенциальная угроза для Парижа.
Ранее военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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Екатерина Коршунова