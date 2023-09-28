Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны.
«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал он, подчеркнув, что пока ещё можно это сделать.
Бывший разведчик добавил, что в противном случае Зеленский может столкнуться с гневом офицеров ВСУ, которые из-за некомпетентности действующего украинского лидера чувствуют себя преданными.
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Диана Аванесян