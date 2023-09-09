Экс-разведчик США Риттер рассказал, когда исчезнет НАТО

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НАТО просуществует не дольше ближайших 5-10 лет, поэтому заявления о единстве альянса недействительны. Об этом в ходе конференции Института Шиллера заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, благополучие европейских членов НАТО не интересует США и Канаду. Если бы они стремились улучшить благополучие европейских государств, то никогда бы не сподвигли их отказаться от недорогостоящих энергоносителей из России.
По сути, в настоящее время альянс занимается исключительно распространением власти США в другие государства, что никак не влияет на безопасность Европы.
Риттер привёл пример, доказывающий отсутствие единства НАТО. Члены альянса постоянно опасаются, что Турция, входящая в него, при получении истребителей F-16, может применить их против ещё одного члена НАТО – Греции.
В заключение экс-разведчик США заявил, что альянсу сильно повезёт, если он продержится хотя бы ближайшие 10 лет.
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По сути, в настоящее время альянс занимается исключительно распространением власти США в другие государства, что никак не влияет на безопасность Европы.
В заключение экс-разведчик США заявил, что альянсу сильно повезёт, если он продержится хотя бы ближайшие 10 лет.
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Анастасия Чинкова