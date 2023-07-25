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Экс-разведчик США Риттер рассказал об опрометчивом шаге Финляндии

Экс-разведчик Риттер заявил, что решение Финляндии вступить в НАТО было опрометчивым
25 июля 2023, 23:21

Фото: iStock/naumoid

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии о вступлении в НАТО поставило страну в невыгодное положение, но так и не привело к ослаблению позиций РФ.

«Люди говорят, что членство Финляндии в альянсе поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер добавил, что для Финляндии станет самоубийством решение нанеси удар по территории России или совершить другой провокационный шаг из-за нехватки военных ресурсов. При этом российская сторона способна усилить присутствие у границ с Финляндией для обеспечения безопасности собственных территорий.

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#Финляндия
#НАТО
#Россия
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Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Минобороны Польши: страна оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
25 июля 2023, 23:41

Фото: iStock/Velishchuk

Польша предоставила военную поддержку Украине на сумму в 3 миллиарда евро, сообщил сайт Defence24 со ссылкой на информацию от польского министерства обороны.

«Общая стоимость военной помощи, оказанной Польшей Украине, достигла отметки в 3 миллиарда евро», — говорится в сообщении Defence24.
Портал отмечает, что в апреле 2022 года Варшава заявила о передаче военного оборудования Киеву на сумму 1,5 миллиарда евро. За следующий год эта сумма увеличилась на дополнительный миллиард евро, причем помощь на 500 миллионов евро была оказана в течение последних 3-4 месяцев.

«В последние месяцы поддержка значительно увеличилась», — говорится в сообщении портала.
Однако, польское министерство обороны подчеркивает, что детали оказанной военной помощи Украине являются секретными.

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#Польша
#Украина
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
25 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете американской военной Украине стоимостью порядка 400 миллионов долларов, вооружение должно помочь Киеву обеспечить противовоздушную оборону страны. Об том сообщает Reuters.
«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», — говорится в заявлении госсекретаря.

Известно, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы «Стингер», дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 60-мм минометные снаряды, 32 БТР «Страйкер» и многое другое.

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#США
#Украина
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Министр обороны России Шойгу прибыл в КНДР
25 июля 2023, 21:20

Фото: iStock/Tessa Tung

Военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает Минобороны России.
«В международном аэропорту Сунан состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Добавляется, что Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Таким образом, этот визит укрепит российско-северокорейские военные связи, а также сыграет важную роль в развитии двусторонних отношений.

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#Сергей Шойгу
#КНДР
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Политолог Блохин рассказал, возможен ли импичмент Байдена
25 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/:lucky-photographer

Политолог, американист Константин Блохин заявил, что если в результате расследования республиканцев нынешнего президента США Джо Байдена не допустят к президентским выборам в 2024 году, Байден будет этому рад. Об этом пишет Общественная служба Новостей.
«Потому что здесь главное ограничение — это его возраст и состояние здоровья. Сам же Байден будет утверждать, что пойдет, других заявлений он делать и не может», — приводит слова Блохина Общественная служба новостей.

Блохин отметил, что импичмент Байдена не произойдет, так как республиканцы не обладают контролем над палатами Конгресса.

Он добавил, что расследование сомнительных дел семейства Байденов не скажется на президентстве самого Джо Байдена, так как он и его семья относятся к «касте неприкасаемых».

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Трамп подчеркнул, что политик, неспособный без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свое государство к третьей мировой войне.

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#США
#Байден
#политика
#импичмент
#политолог
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Отсидевший в российской тюрьме американец ранен на Украине
25 июля 2023, 20:40

Фото: iStock/rarrarorro

Вернувшийся в США по обмену американец Тревор Рид, который находился в российской тюрьме за то, что напал на полицейских, ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщает издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Бывший морпех США самовольно отправился в Украину и был ранен, подорвавшись на мине», - говорится в статье.

При этом не сообщается серьезность полученного ранения. По некоторым данным, он сейчас проходит лечение в больнице в Киеве, однако просит, чтобы его перевели в американский военный госпиталь в Германии или Польше.

При этом в Пентагоне не довольны тем, что он самовольно уехал на Украину, так как американское руководство очень старалось для того, чтобы вызволить его из российской тюрьмы.

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#США
#спецоперация
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Евросоюз готов экспортировать украинское зерно
25 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/Andrey Iudin

Евросоюз планирует экспортировать зерно из Украины. Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, передаёт Sky News.
«Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», — сказал Войцеховский.

При этом он не уточнил, каким образом будет осуществляться экспорт. Также не уточнены и маршруты. При этом Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта.

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#зерно
#ЕС
#Украина
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В ФРГ растёт рейтинг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии»
25 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/macky_ch

Лидер правоцентристской оппозиции Германии Фридрих Мерц заявил, что «Альтернатива для Германии» может рассчитывать на сотрудничество на муниципальном уровне, передают «Аргументы недели».
Отмечается, что «АдГ» была основана десять лет назад, однако за последнее время поднялась на вторую позицию в общенациональных опросах. В США восприняли эту информацию как угрозу, поскольку заявление лидера оппозиции является признаком значительного смягчения политики его партии, направленной на запрет любого вида сотрудничества с «АдГ».

«Заявления Мерца могут еще больше подорвать его и без того слабую репутацию лидера партии», — приводит слова американской медиаорганизации POLITICO «Аргументы недели».

Сообщается, что США практически призвали Мерца покинуть пост лидера правоцентристской оппозиции ради «торжества демократии» по образцу Вашингтона.

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#Германия
#партия
#США
#оппозиция
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Путин посетит Китай в октябре
Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Китай в октябре
25 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Rainer Puster

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Отмечается, что в октябре в Китае будет проходить форум «Один пояс - один путь». Пекин направил Москве приглашение и по словам представителя Кремля, российский президент посетит страну.  

Накануне, о предстоящей поезде главы государства в Китай сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество и обменяются мнениями о мировой обстановке.  

Прежде, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении Путина встретиться отдельно с каждым лидером в рамках саммита «Россия - Африка», проведение которого запланировано на 26-29 июля. 

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#Путин
#Китай
#визит
#переговоры
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Путин в дни саммита Россия - Африка встретится с каждым лидером отдельно
Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите «Россия - Африка»
25 июля 2023, 18:11

Фото: сайт Кремля

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в дни саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Ушаков отметил, что российский лидер проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых, лично побеседует с каждым африканским главой государства.

Помощник президента РФ сообщил, что на предстоящем саммите примут участие 17 глав африканских стран. Переговоры будут проходить в Санкт-Петербурге и продлятся четыре дня. Проведение саммита запланировано на 26 - 29 июля. Лидеры обсудят урегулирование украинского конфликта и вопросы сотрудничества. 

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