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Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии о вступлении в НАТО поставило страну в невыгодное положение, но так и не привело к ослаблению позиций РФ.
«Люди говорят, что членство Финляндии в альянсе поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Риттер добавил, что для Финляндии станет самоубийством решение нанеси удар по территории России или совершить другой провокационный шаг из-за нехватки военных ресурсов. При этом российская сторона способна усилить присутствие у границ с Финляндией для обеспечения безопасности собственных территорий.
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Диана Аванесян