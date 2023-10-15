Экс-разведчик США Риттер: Украина может прекратить своё существование

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Польша, Венгрия и Румыния могут полностью разделить между собой территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что помимо России, которой в скором времени, вероятно, отойдут Харьков и Одесса, интересы к украинским территориям есть и у европейских государств. Так Польша может забрать себе западную часть Украины, Венгрии достанется Закарпатье, а ещё часть территорий присоединит к себе Румыния.
Таким образом, произойдёт окончательный распад страны, который приведёт к прекращению существования Украины.
В заключение Риттер добавил, что российская армия намного мощнее украинской, поэтому ВСУ не смогут продолжать действовать долго.
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Анастасия Чинкова