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Риттер заявил, что Путин и российские женщины спасли Россию после распада СССР
Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что президент России Владимир Путин является лучшим главой государства по сравнению со всеми остальными мировыми лидерами.
Риттер уверен, что Путин спас Россию. Кроме того, бывший американский военный восхитился российскими женщинами.
По его словам, именно российские женщины поддерживали свои семьи, работали и занимались образованием детей. Они стали спасением для российского общества после распада СССР. Именно российские женщины продолжают и сейчас укреплять российское государство, заключил Риттер.
Ранее Риттер заявлял, что НАТО ничем не сможет помочь Украине в контрнаступлении.
Риттер уверен, что Путин спас Россию. Кроме того, бывший американский военный восхитился российскими женщинами.
«Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, именно российские женщины поддерживали свои семьи, работали и занимались образованием детей. Они стали спасением для российского общества после распада СССР. Именно российские женщины продолжают и сейчас укреплять российское государство, заключил Риттер.
Ранее Риттер заявлял, что НАТО ничем не сможет помочь Украине в контрнаступлении.
Элина Позднякова