Фото: РИА Новости/Костис Нтантамис
Президент Украины Владимир Зеленский не осознает той опасности и бессмысленности, которую несут поставки истребителей F-16. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что эти самолёты никак не изменят нынешнюю «тупиковую» ситуацию на Украине, поскольку российские войска уничтожат их за месяц.
Также Риттер заявил, что Зеленскому должно быть стыдно за гибель в зоне СВО 400 тысяч украинских мужчин.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В результате переговоров президенту Украине удалось договорится о поставке 42 истребителей со стороны Нидерландов, и 19 таких же самолётов от Дании.
При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.
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Также Риттер заявил, что Зеленскому должно быть стыдно за гибель в зоне СВО 400 тысяч украинских мужчин.
При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.
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Анастасия Чинкова