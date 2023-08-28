Экс-сотрудник Генконсульства США собирал данные об СВО

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ФСБ РФ предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе данных для США о ходе специальной военной операции.
Ведомство уже опубликовало видеозапись, на которой Шонов на камеру рассказывает о том, как по заданию американских дипломатов он собирал сведения негативного толка о спецоперации, мобилизации, выборах в России, присоединении новых регионов и так далее. Также он должен был искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах, передает ТАСС.
Помимо этого, первый секретарь посольства США ставил перед Шоновым задачи по поиску людей из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к Соединенным Штатам, которых американцы могли бы использовать для сбора и передачи информации.
Шонову предъявлено обвинение в сборе для США данных о ходе специальной военной операции по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Дипломатов, с которыми он взаимодействовал, планируется допросить. В американское посольство в Москве уже направлен соответствующий запрос.
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Помимо этого, первый секретарь посольства США ставил перед Шоновым задачи по поиску людей из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к Соединенным Штатам, которых американцы могли бы использовать для сбора и передачи информации.
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Александр Бойцов