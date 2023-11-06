Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал, что поставит крест на будущем НАТО

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НАТО потерпела фиаско в украинском конфликте. Теперь альянс ожидает печальное будущее.
Так считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам эксперта, конфликт обернулся провалом для Запада.
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«Я не думаю, что у НАТО есть будущее. Она не сможет ничего сделать, чтобы остановить или положить конец конфликту. Надо учитывать тот факт, что Украина фактически имела вторую по величине армию в альянсе после США, а за ней следовала Турция», — заявил Ларри Джонсон.
«А людям не нравится, когда их связывают с проигрышным делом. Поэтому они быстро начнут умывать руки, чтобы дистанцироваться от Украины», —сказал в заключении Джонсон.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.
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Мария Фирсова