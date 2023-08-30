Экс-советник Болтон рассказал, как Путин может оставить Украину без союзников

Фото: сайт Кремля
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что если в случае неудачного контрнаступления ВСУ президент РФ Владимир Путин предложит мир, то это «перевернет шахматную доску». Об этом пишет 19fortyfive.
Болтон добавил, что склонность Запада согласиться на предложение российской стороны оставит Украину без союзников, в результате чего страна окажется в тяжелом положении.
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