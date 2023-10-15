«Позор»: В США предрекли падение рейтинга Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ

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Внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей. Такое заявление сделал экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон в материале для издания National Interest.
Как заявил Уитон, главенство Байдена страной началось с «унизительного» ухода Штатов из Афганистана, которое негативно сказался на популярности президента. По мнению бывшего советника Госдепартамента команда Джо Байдена надеялась, что успех на Украине поможет смыть этот позор.
«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось», — написал Уитон.
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Алина Юрчак