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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time будет тяжелым ударом по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного.
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Екатерина Коршунова