Экс-советник Кучмы Соскин призвал создать на Украине альтернативное правительство

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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для спасения страны Украине требуется альтернативное правительство. Об этом он сказал в блоге на YouTube.
«Ему надо остановиться, пока не поздно», — подчеркнул Соскин.
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