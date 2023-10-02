Экс-советник Кучмы: Зеленский виноват в плохих отношениях Украины и Словакии

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с его окружением виновны в ухудшении отношений со Словакией. К этому также причастен украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал он.Соскин добавил, что если руководство Украины не будет восстанавливать отношения со Словакией, то события в Киеве могут развиться по «плохому сценарию».
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