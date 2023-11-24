Экс-советник Обамы ежедневно оскорблял торгующего фастфудом араба

В сети появилось видео, на котором прилично одетый немолодой мужчина последними словами оскорбляет продавца фаст-фуда арабского происхождения, его народ и религию. И это не какой-то городской фрик, а бывший советник президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц.