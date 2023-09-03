Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом Макгрегор сообщил в социальной сети X.
Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.
Напомним, Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.
Читайте также:
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО
Напомним, Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
Читайте также:
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО
Екатерина Коршунова