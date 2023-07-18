Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал США и Россию к диалогу

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Если США решат прекратить поддержку Киева, тогда Вашингтон может договориться с Москвой, и Украина потеряет часть территорий. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Президент США должен отправить в Москву послание, заявив, что страна прекращает любую дальнейшую помощь Украине — во-первых. Во-вторых, США выводят с Украины всех своих военных и сотрудников разведывательных служб», - сказал он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Он уверен, что в таком случае союзники поступят точно также. Тогда может состояться диалог России и США, в результате которого Украина будет сохранять нейтральный статус, при этом Киев, возможно, потеряет Одессу. Макгрегор уверен, что президент Украины очень боится именно такого исхода.
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