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Решение России, Китая и Индии создать новую валюту является бунтом против финансовой гегемонии Соединённых Штатов. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Мораль здесь такова: наступает новая эра, и они уже заручились поддержкой более 40 стран, желающих использовать эту новую валюту. Но, разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
Он отметил, что все это похоже на бунт против финансовой системы США. При этом в Африке, Южной Америке, Азии многие сочувствуют русским, и уверены, что они сопротивляются политике Штатов.
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Элина Позднякова