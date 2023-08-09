Экс-советник Пентагона: Мир на Украине станет признанием поражения США

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Вашингтон пока не рассматривает всерьёз возможность обсуждения мирного соглашения между Киевом и Москвой, поскольку заключение мира будет означать признание поражения Соединенных Штатов в их противоборстве с Россией. Так заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет», — заявил Макгрегор в ходе своего интервью на YouTube-канале Judging Freedom.Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне.
В свою очередь, Россия по-прежнему готова пойти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и ответить на серьезные предложения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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