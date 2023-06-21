Экс-ведущий Fox News назвал сына Байдена иноагентом

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Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена Хантера иноагентом, продававшим данные об отце
Бывший телеведущий канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что сын президента США Джо Байдена, Хантер, действовал в качестве иностранного агента. Он высказал это мнение в своем Twitter-аккаунте.
Карлсон указал на то, что, по его мнению, Хантер на протяжении нескольких лет занимался продажей доступа к своему отцу и другим членам законодательного органа, и ФБР было осведомлено об этом. Тем не менее, никаких обвинений в его адрес не выдвигалось и, по словам Карлсона, вряд ли будут выдвинуты.
Карлсон указал на то, что, по его мнению, Хантер на протяжении нескольких лет занимался продажей доступа к своему отцу и другим членам законодательного органа, и ФБР было осведомлено об этом. Тем не менее, никаких обвинений в его адрес не выдвигалось и, по словам Карлсона, вряд ли будут выдвинуты.
«Если бы правосудие действительно было беспристрастным, Хантер Байден возглавил бы список лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение Закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Хантер Байден действовал как иностранный агент, но никогда официально не регистрировался в этом статусе», — акцентировал внимание бывший ведущий Fox News.Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил свою гордость в связи с признанием сыном Хантером своей вины в нарушениях налогового законодательства.
Артем Кузьмин