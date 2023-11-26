Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета действующего руководства страны.
«У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — сказал он на YouTube-канале Dialogue works.
Джонсон добавил, что Киев, отказавшись год назад от переговоров с Москвой под влиянием Запада, совершил крупную ошибку, а теперь президент Украины Владимир Зеленский мало что сможет сделать для улучшения ситуации, так как Украина продолжит терять территории в конфликте с Российской Федерацией.
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