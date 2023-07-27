Военный эксперт Хрусталев: Новые северокорейские беспилотники могут быть полезны для разведки

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время осмотра выставки «Выставка вооружений и техники - 2023» вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл с визитом в Пхеньян, показал тому новейшие беспилотники КНДР. Достоинства северокорейских дронов оценил эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
Эксперт также добавил, что новые дроны без сомнения уже проходят испытания, а когда северокорейские инженеры смогут доработать их, довести до ума, они смогут эффективно выполнять различные боевые задачи в области воздушной разведки.
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Александр Бойцов