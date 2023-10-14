Эксперт Карнеев: Запад начал «торговлю страхом»

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Профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев заявил, что россиянам пытаются подселить в головы новый фейк и настроить их против Китая. Об этом сообщает Царьград.
По словам Карнеева, в публикациях иностранных СМИ все чаще встречается термин «китаизация Росси».
Карнеев добавил, что западные страны специально искажают ситуацию, пытаясь подселить в головы людей свежий фейк.
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«Я вот недавно был во Владивостоке на ВЭФ и не заметил никакой китаизации. Я думал, что уж там-то на каждом шагу будут встречаться надписи на китайском языке, будут попадаться и сами китайцы, но ничего подобного. А в целом про Россию так думать тем более не приходится», — приводит слова эксперта Царьград.
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Екатерина Коршунова