Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Нахождение американского спецназа на Ближнем Востоке говорит о возможном участии Соединённых Штатов в военной операции Израиля в Газе, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление издания New York Times о прибытии армейских подразделений Соединенных Штатов в Израиль.
Эксперт отметил, что США уже «пригнали» две авианосные ударные группировки, что вполне может означать как минимум косвенное, но все же участие США в поддержке Израиля. Кроме того, по его словам, Вашингтон оказывает Тель-Авиву и материальную поддержку, ежегодно выделяя Израилю $4 млрд для закупки вооружений.
В итоге, заключил Литовкин, не стоит удивляться, если участие американских солдат в израильской операции «Железные мечи» подтвердится — даже несмотря на то, что NYT много раз распространяло недостоверную информацию.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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В итоге, заключил Литовкин, не стоит удивляться, если участие американских солдат в израильской операции «Железные мечи» подтвердится — даже несмотря на то, что NYT много раз распространяло недостоверную информацию.
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