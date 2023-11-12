Эксперт Мартынов предположил, кто заказал статью WP о теракте на «Севпотоках»

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Материал газеты Washington Post о «Северных потоках» мог быть «приветом» главнокомандующему ВСУ Залужному от офиса Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, газета Washington Post опубликовала статью, в которой заявила, что координатором подрыва газопроводов «Северный поток» мог быть украинский полковник Роман Червинский. Отмечалось, что он подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. А они, в свою очередь, следовали указаниям главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
По словам Мартынова, заказать этот материал мог офис Зеленского, который таким образом отправил «привет» Залужному.
Однако эксперт уверен, что за подрывами стоят несколько спецслужб, а координировали операцию, в том числе, сами норвежцы.
Также Мартынов отметил, что статья американского издания никак не повлияет на ход расследования теракта.
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По словам Мартынова, заказать этот материал мог офис Зеленского, который таким образом отправил «привет» Залужному.
Также Мартынов отметил, что статья американского издания никак не повлияет на ход расследования теракта.
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Анастасия Чинкова