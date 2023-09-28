Эксперт объяснил, как Запад пытается рассорить Китай и Россию

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Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в настоящее время западные спецслужбы всеми доступными способами пытаются рассорить Россию и Китай, используя для этого откровенную ложь и дезинформацию. Об этом пишет РИА Новости.
«Поверьте, спецслужбы Запада спят и видят, чтобы нас с китайцами рассорить, вбить между нами клин. Они действительно просчитывают сейчас варианты, строят всякие модели, как это лучше сделать», — цитирует агентство слова собеседника.
Эксперт подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон активно используют для достижения своих целей пропаганду и дезинформацию.
«Тезис о постепенном превращении России в сырьевой придаток Китая родился именно в недрах ЦРУ весной нынешнего года», — сказал Манкевич, добавив, что с тех пор его повсеместно распространяют ангажированные СМИ и эксперты.
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