Военный Эксперт назвал причину обвинений Зеленского в сторону России

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Президент Украины Владимир Зеленский привлекает внимание, обвиняя без каких-либо оснований, Россию в заинтересованности в развитии военного конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал политолог Сергей Мельничук в беседе с РИА Новости.
«Это заявление Зеленского - обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив. Зеленский нуждается в постоянном напоминании о себе, чтобы западные спонсоры обращали взгляд на него. Украина нуждается в постоянной западной помощи, поэтому Зеленский должен демонстрировать лояльность» , — заявил эксперт.Он также отметил, что это касается также продвижения антироссийских настроений, каким бы абсурдным данное заявление не было.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак