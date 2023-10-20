Эксперт по безопасности Стефанович: Взрыв в Неваде — сигнал для России

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В тот день, когда российская сторона отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американцы произвели подземный взрыв на полигоне в Неваде. Эта демонстрация могла быть своеобразным предупреждением, сигналом для России.
Пресс-служба американской энергетики тут же заявила, что это был не ядерный взрыв, а химический. Целью его проведения бло названо как раз улучшение системы выявления подземных ядерных взрывных испытаний. Дмитрий Стефанович отметил, что пока нет никаких указаний на то, что такие испытания планируются в России. А если и планируются, то они, конечно, будут проводиться без какой бы то ни было информационной кампании, заключил эксперт.
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