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Военный эксперт Игорь Никулин заявил, что США распространяют инфекционные заболевания с Украины
Министерство обороны РФ заявило, что США создают искусственные очаги опасных инфекций. Эту информацию подтвердил и бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии Игорь Никулин. Он рассказал «Радио 1», к каким инфекционным очагам могут быть причастны американские ученые.
«То, что они с холерой работали – ни для кого не секрет, в том числе в Мариуполе. И хоть холерный эмбрион не считался в наше время объектом биологического оружия, вполне возможно, что они вывели какой-то более устойчивый штамм, поэтому риск заражения весьма высокий. Мы также помним, что в Москве появились очаги кори, птичьего гриппа. А мы знаем, что в заповеднике “Аскания-Нова” они экспериментировали с перелетными птицами, изучали их миграцию, у нас как раз в 2020 и в 2021 годах фиксировались массовые случаи гибели птиц от птичьего гриппа штамма H5N8», — отметил Никулин.Напомним, в пресных водоемах на территории Николаевской области обнаружили возбудитель холеры — одно из опасных последствий разрушения Каховской ГЭС. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и академик Геннадий Онищенко рассказал в беседе с «Радио 1» о возможных последствиях и мерах предосторожности для россиян.
Екатерина Шмакова