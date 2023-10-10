Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке

Фото: iStock/lucky-photographer
Бывший посол США в Саудовской Аравии, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чес Фриман заявил, что поддержка США Израиля может закончиться тотальными потрясениями на Ближнем Востоке и обернуться антиамериканскими настроениями во всем мусульманском мире. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Фримана, кризис навряд ли ограничится Израилем и сектором Газа и перейдет на соседние государства: Ливан и Сирию. Он отметил, что мечте Израиля и США о стабилизации отношений с Саудовской Аравией также не суждено сбыться в ближайшем будущем.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь. Кирби отметил, что новый транш помощи Израилю уже находится в пути.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
Читайте также:
Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
Путин: ущерб населению в палестино-израильском конфликте надо свести к нулю
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на заседание Совета ЕС в Омане
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны Вашингтона, включая военную помощь. Кирби отметил, что новый транш помощи Израилю уже находится в пути.
Читайте также:
Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
Путин: ущерб населению в палестино-израильском конфликте надо свести к нулю
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на заседание Совета ЕС в Омане
Екатерина Коршунова