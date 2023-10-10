Эксперт: поддержка Западом ударов Израиля по Газе нарушает международное право

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Эксперт по международному праву, председатель Ассоциации арабских адвокатов в Великобритании Сабах аль-Мухтар заявил, что коллективное наказание жителей сектора Газа, удары по гражданским объектам и поддержка таких действий Израиля западными странами нарушают международное право и не могут быть оправданы борьбой с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новостей.
По мнению эксперта, Вашингтон и западные страны поддерживают агрессию Израиля против гражданских лиц. Он отметил, что Газа стала тюрьмой для 2 миллионов человек.
Эксперт добавил, что права жителей Газы уже нарушаются, однако не получают должной оценки на Западе. Аль-Мухтар заключил, что, безусловно, Израиль имеет право на самооборону, однако он не должен совершать массовые убийства и коллективные наказания.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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«Согласно международному праву, они также должны иметь право защищаться и бороться за освобождение от оккупации», — сообщил Сабах аль-Мухтар.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова