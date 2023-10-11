Эксперт Саволайнен назвал возможную причину повреждения газопровода Balticconnector

Фото: istockphoto/MikeMareen
Газопровод Balticconnector мог быть поврежден корабельным якорем во время вынужденного дрейфа судна. Такое предположение высказал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.
В беседе с телерадиоканалом Yle эксперт отметил, что труба была сдвинута, а одна из ее половин повреждена. К этому могла привести череда следующих событий: большой корабль стоит на якоре, штормовой ветер и течение начинают толкать судно вперед, якорь смещается и дрейфует вместе с кораблем, пока не задевает трубу. Саволайнен отметил, что в этом случае будет очень трудно доказать, было ли случившееся случайностью или преднамеренными действиями.
Власти Финляндии ранее заявили, что повреждение на газопроводе в центре Финского залива является результатом внешнего воздействия. Расследование продолжается.
Читайте также:
Аналитик Митрахович заявил, что серьёзных проблем из-за Balticconnector не будет
Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector
«Россию не следует обвинять, пока не будет проверено, был ли это корабль, какой именно корабль и связан ли он с Россией» — добавил специалист.
Читайте также:
Аналитик Митрахович заявил, что серьёзных проблем из-за Balticconnector не будет
Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector
Александр Бойцов