Эксперт Себелев рассказал, что получают мигранты в России

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Руководитель АНО «Национальный Центр Интеграции» Виктор Себелев перечислил все блага, которые получают мигранты в России, а также привёл статистику преступности.
Эксперт сообщил, что приезжим, получившим разрешение на временное проживание или вид на жительство, доступны: неотложная медпомощь, бесплатное медицинское обслуживание в рамках ОМС, пособие при рождении ребёнка, приданое для новорождённых в Москве, дополнительные выплаты во время беременности и после рождения ребёнка.
Также специалист в беседе с «Царьградом» добавил, что мигранты могут получать пособия по безработице, пенсии, имеют право на бесплатную запись детей в детские сады и школы, а также их дети зачисляются на бюджетные места в высших учебных заведениях.
Кроме того, уточняется, что мигранты наравне с россиянами должны выплачивать НДФЛ в размере 13%. Однако за 2022 год выходцы из других стран заплатили всего 2% налогов от общей суммы, внесённой москвичами.
И, в заключение, Себелев указал на преступления, совершённые иностранцами и лицами без гражданства в Москве. Они составляют 17,1% от общего числа правонарушений в столице.
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Также специалист в беседе с «Царьградом» добавил, что мигранты могут получать пособия по безработице, пенсии, имеют право на бесплатную запись детей в детские сады и школы, а также их дети зачисляются на бюджетные места в высших учебных заведениях.
И, в заключение, Себелев указал на преступления, совершённые иностранцами и лицами без гражданства в Москве. Они составляют 17,1% от общего числа правонарушений в столице.
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Анастасия Чинкова