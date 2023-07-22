Эксперт Шелехова рассказала, в какие дни наиболее выгодно покупать авиабилеты

Фото:istockphoto/doble-d
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова рассказала, что билеты за границу по самым выгодным ценам лучше приобретать во вторник или среду.
Агентству «Прайм» эксперт объяснила, что цена билето на международные рейсы зависят от колебаний курсов валют. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) в среду обновляет курсы валют, на которые и ориентируются авиакомпании. При этом ИАТА фиксирует курс понедельника: если рубль упал, то билеты лучше купить во вторник.
Но данное правило не работает с билетами по России. Билеты на внутренние рейсы нужно покупать заранее, за 3–6 месяцев до поездки. За 2–3 месяца тоже есть возможность приобрести их по выгодной цене: авиакомпании уже примерно понимают загрузку рейса и могут корректировать цены.
Эксперт рекомендует не привязываться к конкретным пунктам назначения и выбирать варианты перелетов с пересадкой. Так появляется возможность бесплатно увидеть ещё один город.
Читайте также:
Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
Но данное правило не работает с билетами по России. Билеты на внутренние рейсы нужно покупать заранее, за 3–6 месяцев до поездки. За 2–3 месяца тоже есть возможность приобрести их по выгодной цене: авиакомпании уже примерно понимают загрузку рейса и могут корректировать цены.
Читайте также:
Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
Мария Фирсова