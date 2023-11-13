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Доцент ВШЭ Сотников оценил вероятность прямого военного конфликта США и Ирана

Эксперт Сотников: США и Иран стараются избежать прямого столкновения
13 ноября 2023, 11:17
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

США и Иран стараются избежать прямого военного столкновения, поскольку это невыгодно ни одной из сторон. Об этом сообщил доцент НИУ ВШЭ Владимир Сотников в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что при ракетном ударе по базе США в Сирии погибли несколько американских военных. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США в ответ нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана и проиранским группировкам на востоке страны.

По словам Сотникова, прямое столкновение США и Ирана маловероятно. Если бы конфликт действительно начался, он бы быстро разросся, что абсолютно невыгодно США.


Эксперт уверен, что ситуация останется на нынешнем уровне, то есть, будут наноситься ответные удары, но обособленного конфликта не произойдёт. Со стороны Ирана также не видна заинтересованность в эскалации, поэтому прямое столкновение не выгодно обеим сторонам.

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#иран
#сша
#конфликт
#война
#столкновение
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Эстонцы начали массово получать российское гражданство
ERR: 24 человека из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии уехали в РФ
13 ноября 2023, 11:37

Фото: iStock/diegograndi

Почти 90 человек за прошедшие месяцы этого года отказались от эстонского гражданства, а 24 из них оформили гражданство России. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уточняет, что 10 месяцев этого года 88 человек отказались от эстонского гражданства. Из них 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 – России, девять – Великобритании, семь – Швеции. Остальные получили гражданства Нидерландов, Норвегии, Ирландии, Германии, США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии. 

По данным за прошлый год от эстонского гражданства отказался 81 человек, 31 из которых стал гражданином России.

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#гражданство
#эстония
#россия
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Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными
13 ноября 2023, 10:40

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт, об этом он сообщил в интервью для El Mundo.
«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка», - прокомментировал ситуацию Арестович*, отметив, что между Зеленским и военными явно разгорелся конфликт. 

Политик согласился с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее главком дал скандальное интервью британскому журналу The Economist. В нём Залужный заявил, что украинское контрнаступление находится в тупике, и он не видит перспектив для того, чтобы исправить это положение. 

Арестович* также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#церковь
#конфликт
#политика
#всу
#арестович
#контрнаступление
#украина
#русский язык
#владимир зеленский
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Сенатор США Тим Скотт прекратил участие в предвыборной гонке
13 ноября 2023, 10:19

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт приостановил своё участие в предвыборной гонке в США.
Об этом он сообщил 12 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Тим Скотт.
Сенатор выбыл из гонки за пост президента США, которую начал в мае 2023 года. По его словам, у него нет планов поддерживать другого кандидата на номинацию от Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который провела газета Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.

Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику. Выяснилось, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе.

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#политика
#сша
#новости
#выборы
#президент
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Передача Израилем системы ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой
MWM: конфликт в Газе поставил под угрозу передачу системы ПВО «Праща Давида»
13 ноября 2023, 10:11

Фото: iStock/Racide

Конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида». Об этом сообщает американское издание Military Watch.
Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.

Издание отмечает, что поставки находятся под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в частности, для систем ПВО малой дальности. 

Предполагается, что Израиль будет полагаться на систему ПРО «Праща Давида» на фоне участившихся столкновений с ливанским движением «Хезболлах», а также возможным вовлечением в конфликт армии Ирана. 

По данным издания, оба государства имеют современное вооружение, способное нанести удар по Израилю, поэтому стране необходимо укреплять оборону. 

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#израиль
#финляндия
#пво
#поставки
#соглашение
#сектор газа
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Опрос: половина американцев считает, что политика Байдена нанесла ущерб экономике
FT: 48% американцев уверены, что политика Байдена навредила экономике США
13 ноября 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Почти половина граждан США считает, что политика президента страны Джо Байдена негативно сказалась на экономике государства. Это следует из результатов опроса, который был проведён газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Уточняется, что участники опроса должны были оценить влияние политики Байдена на экономику. 

Результаты опроса показали, что 33% респондентов отмечают сильный упадок экономики из-за политики Байдена. Ещё 15% уверены, что политика американского президента «в некоторой степени» сказалась на экономической системе. 

При этом 21% опрошенных убеждены, что ничего не изменилось. А 26% считают, что политика Байдена положительно сказалась на экономике страны. 

Отмечается, что 52% респондентов заявили, что ничего не слышали о действиях Байдена, направленных на улучшение ситуации в области экономики. 

Опрос проводился со 2 по 7 ноября. В нём приняли участие 1004 американца. 

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#джозеф байден
#политика
#экономика
#опрос
#жители
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«Не хватает смелости»: Полянский заявил о лицемерии Запада
Полянский: Палестино-израильский конфликт обнажил двойные стандарты стран Запада
13 ноября 2023, 08:20

Фото: iStock/timyee

Западным странам не хватает смелости, чтобы открыто высказаться о действиях Израиля в секторе Газа, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью для «РИА Новости».
«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», - прокомментировал ситуацию Полянский.

По словам дипломата, происходящее между Израилем и сектором Газа показало двойные стандарты, которые не гнушаются использовать западные лидеры в отношении выгодных или не выгодных им стран. 

В то же время, Россия абсолютно открыто высказала свою позицию. Она осуждает действия палестинского движения ХАМАС, но также призывает пресечь нарушения международного права, которые сейчас совершает Израиль.

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#россия
#израиль
#нарушения
#полянский
#сектор газа
#палестина
#оон
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Полянский: Утверждение о том, что Россия угрожает Украине – выдумка
13 ноября 2023, 07:27

Фото: iStock/ffikretow

Россия никогда не угрожала Украине и украинскому народу, об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью для «РИА Новости».
«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», - прокомментировал ситуацию Полянский. 

По его словам, Россия всегда была настроена к Украине, как соседу, максимально дружелюбно, однако, вектор отношений изменили события, произошедшие в 2014 году.

Полянский напомнил и о сегодняшней ситуации на театре боевых действий. Он отметил, что украинское контрнаступление, на которое Запад возлагал большие надежды, с треском провалилось. Союзникам Киева придётся признать, что их прогнозы на исход СВО оказались ошибочными.

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#украина
#сво
#запад
#полянский
#контрнаступление
#оон
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«Вскоре все узнают»: Дипломат Полянский высказался о прославлении нацистов
Полянский: После СВО мир узнает о Канаде и Украине, где прославляют нацистов
13 ноября 2023, 07:05

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

После окончания специальной военной операции все в мире узнают о Канаде и Украине, где открыто прославляют нацистов, об этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью для «РИА Новости».
«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», - прокомментировал ситуацию Полянский. 

По словам дипломата, сегодняшнее канадское правительство является заложником нацистской идеологии, и приветствие с аплодисментами эсэсовца Ярослава Хунки - это только начало. 

Напомним, о Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста. Тогда его представили «украинского героя, сражавшегося за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны». Однако, реальное прошлое эсэсовца быстро вскрылось. Сразу после того, как это событие стало достоянием общественности спикер канадского парламента Энтони Рота, который и пригласил Хунку, сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление.

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#полянский
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#украина
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«У тебя нет денег взаймы?»: Захарова спародировала звонок Зеленского Трампу
РЕН ТВ: Захарова прокомментировала попытки Зеленского дозвониться Трампу
13 ноября 2023, 04:03

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Дональда Трампа, чтобы выпросить у него ещё денег, заявила официальный представитель МИД России МАрия Захарова, комментируя информацию о том, что офис президента Украины настаивает на этом разговоре.
«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — так спародировала Захарова примерный текст звонка украинского лидера.

Напомним, что ранее украинское издание «Страна» написало о том, что офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.

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