Эксперт Юшков раскрыл цель проверок Данией российских танкеров с нефтью

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В соответствие с новыми планами Евросоюза, Дания намерена проверять и, вероятно, задерживать российские нефтяные танкеры, следующие через её воды. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что таким образом ЕС попытается заставить Россию соблюдать установленный потолок цен на нефть.
Игорь Юшков отметил, что если Дания решится на такой шаг, это будет грубым нарушением международных норм судоходства, согласно которым гражданские суда могут свободно проходить через датские проливы. По его мнению, есть два варианта реакции Москвы на такие действия: либо Россия пойдет на ещё большее обострение отношений с Западом, либо будет просто игнорировать какие-то требования датчан. Как то не верится, что береговая охрана Дании пойдет на то, чтобы захватывать российские танкеры. Ведь Россия может отправить сопровождать свои нефтяные караваны и военные корабли, заключил аналитик.
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Александр Бойцов