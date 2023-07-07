Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на ЗАЭС при дополнительной проверке

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В МАГАТЭ заявили о получении дополнительного доступа на площадки ЗАЭС, в ходе проверки, следов минирования обнаружено не было.
По просьбе организации, специалисты получили дополнительный доступ на ЗАЭС для проверки. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.
Группа представителей организации не вывила никаких следов минирования или взрывчатки. Наряду с этим, Гросси сообщил о необходимости проверить еще ряд некоторых мест на объекте.
Об угрозе взрыва на ЗАЭС стали распространять информацию украинские власти. Российская сторона, в свою очередь, называет подобные высказывания провокацией и не исключает совершение подрыва Украиной.
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Группа представителей организации не вывила никаких следов минирования или взрывчатки. Наряду с этим, Гросси сообщил о необходимости проверить еще ряд некоторых мест на объекте.
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Анастасия Крестьянова