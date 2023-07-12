Экстренные службы предотвратили теракт на газопроводе в Самарской области

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Неизвестные планировали подорвать газопровод в Самарской области. Специальным службам удалось предотвратить ЧП, которое могло привести к разрушительным последствиям.
По информации телеграм-канала Baza, СВУ состояло из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера, в качестве которого был использован отечественный будильник «Рубин». Время взрыва было установлено на 12 часов. Пакет с СВУ крепился к трубе изоляционной лентой.
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