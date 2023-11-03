Экваториальная Гвинея хочет принять третий саммит Россия — Африка

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Экваториальная Гвинея выразила желание принять третий саммит Россия — Африка и пригласила с визитом российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
«Я попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит Россия-Африка, если он может состояться на африканском континенте», — цитирует ТАСС слова президента.
Он подчеркнул, что Экваториальная Гвинея не подписывала договор МУС и не приемлет желание других стран навязывать свою волю.
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