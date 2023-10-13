El Mundo: Зеленский боится, что США переключат свою помощь с Украины на Израиль

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский внезапно лично приехал на заседание министров обороны стран НАТО, так как опасается, что теперь США могут переключить своё внимание с Киева на Тель-Авив. Об этом пишет испанская газета El Mundo.
Как подчеркнуло издание, Зеленский сделал то, что обычно делают лица ниже его по рангу и должности. Такое поведение может быть вызвано крайней обеспокоенностью киевского режима. На Украине опасаются, что начавшаяся война в секторе Газа окажется в центре внимания не только мировых СМИ, но и внешнеполитических и оборонных ведомств всего мира, начиная с Госдепа США и Пентагона.
Сложившаяся ситуация в последнее время заставляет главу Украины напоминать о себе странам Запада.
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Сложившаяся ситуация в последнее время заставляет главу Украины напоминать о себе странам Запада.
Ранее Зеленский выражал опасения относительно событий в Израиле, предупреждая, что это может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта. Кроме того, украинский президент в интервью румынскому телеканалу рассказал на какой стадии находится конфликт в стране.
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Артем Путинцев