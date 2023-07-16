El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек

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Более двух тысяч человек были эвакуированы на испанских Канарских островах из-за лесного пожара. Об этом сообщила в субботу газета El País.
Возгорание произошло на острове Пальма в районе населенного пункта Пунтагорда. Пожар охватил 4,5 тыс. га леса, его пока не удается взять под контроль. Полностью сгорели 12 домов. В борьбе с пожаром, по информации издания, сейчас задействована воздушная техника.
Власти острова обратились за помощью к другим островам архипелага, таким как Гомера и Тенерифе.
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«Число людей, которых необходимо эвакуировать, может достигнуть 1000 человек. Все зависит от того, сможем ли мы взять под контроль эти сильные ветры», — сообщил журналистам в Ла-Пальме Фернандо Клавихо, президент Канарских островов.
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Артем Путинцев