Елисейский дворец объявил о решимости Макрона защитить соотечественников в Нигере

Фото: сайт Кремля
Елисейский дворец объявил о решимости президента Франции Эммануэля Макрона защитить соотечественников в Нигере, если это будет необходимо.
По информации канцелярии президента Франции, Макрон не потерпит любого вида атаки против своей страны и ее интересов.
Отмечается, что в случае нападения на граждан Франции, последуют незамедлительные реакции.
Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.
Читайте также:
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
AFP: Макрон готовит перестановки в правительстве Франции по следам массовых протестов
Отмечается, что в случае нападения на граждан Франции, последуют незамедлительные реакции.
Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.
Читайте также:
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
AFP: Макрон готовит перестановки в правительстве Франции по следам массовых протестов
Екатерина Коршунова