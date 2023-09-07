Фото: сайт Кремля
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова открыла работу Информационного центра. Об этом пишет телеграм-канал ЦИК.
Памфилова выразила благодарность сообществу избирательных комиссий за огромную работу, «выпавшую на их долю в этом году». Она также отметила, что народные комиссии состоят из достойных и неравнодушных людей, вносящих вклад в укрепление страны.
Напомним, ранее в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ.
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«То, что кампания проходит в непростых условиях, условиях спецоперации накладывает на нас еще большую ответственность, в том числе перед теми, кто сейчас на фронте», — отметила глава ЦИК.
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Екатерина Коршунова