Эндокринолог Жиляев рассказал о пользе имбиря и черного перца для здоровья человека

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Врач-эндокринолог Виктор Жиляев перечислил специи, оказывающие положительное воздействие на организм человека. Среди них о выделил черный перец, имбирь и куркуму.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист рассказал, что соединение куркумин, которое содержится в куркуме, обладает сильным противовоспалительным действием. Оно уменьшает риск развития некоторых заболеваний, таких как рак и артрит, а также защищает организм от окислительного стресса и препятствует возникновению болезни Альцгеймера. Куркуму можно в небольших количествах добавлять не только в блюда, но и в некоторые напитки, например, в чай или кофе.
В имбире высоко содержание таких биологически активных веществ как гингеролы и шогаолы, которые оказывают на организм мощное противовоспалительное и иммуностимулирующее воздействие. Полезен имбирь и для желудочно-кишечного тракта. Употребление этой специи поможет избавиться от вздутия живота и тошноты. Также в имбире содержится значительное количество магния, калия и витамина С.
Как сообщил эксперт, черный перец обязан своей остротой пиперину. Это соединение повышает усвояемость полезных веществ из любой пищи. Кроме того, пиперин значительно увеличивает эффективность действия поступающих в организм витаминов и минералов. Также в перце содержится большое количество антиоксидантов, что обеспечивает оптимальную защиту на клеточном уровне. Черный перец стимулирует секреторные функции ЖКТ, помогая выработке пищеварительных ферментов.
В заключение эксперт отметил, что все специи необходимо употреблять умеренно, чтобы избежать стрессового воздействия на организм. Например, чрезмерное потребление перца может вызвать изжогу.
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В имбире высоко содержание таких биологически активных веществ как гингеролы и шогаолы, которые оказывают на организм мощное противовоспалительное и иммуностимулирующее воздействие. Полезен имбирь и для желудочно-кишечного тракта. Употребление этой специи поможет избавиться от вздутия живота и тошноты. Также в имбире содержится значительное количество магния, калия и витамина С.
В заключение эксперт отметил, что все специи необходимо употреблять умеренно, чтобы избежать стрессового воздействия на организм. Например, чрезмерное потребление перца может вызвать изжогу.
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Александр Бойцов