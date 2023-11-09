Европарламент призвал ЕС не конфисковывать автомобили россиян

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Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть запрет на ввоз личного автотранспорта россиянами в Евросоюз. Такие данные следуют из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы.
«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования», - говорится в документе.
При этом уточняется, что подобное исполнение санкций пагубно влияет на их первоначальную цель и дискредитирует санкционный инструмент.
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