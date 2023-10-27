Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу

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В Саудовской Аравии предупредили США о «катастрофических последствиях» наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета New York Times.
Уточняется, что правительство Саудовской Аравии категорически против военного вторжения Израиля в сектор Газа. В ходе прошедших встреч правительство дало понять США о своём взгляде на сложившуюся ситуацию.
Американский сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд, заявил, что делегацию из США предупредили о тех негативных последствиях, которые могут возникнуть на территории всего региона в случае вторжения Израиля в Газу.
После проведённой встречи американские власти обратились к Израилю с просьбой отложить проведение наземной операции в секторе Газа.
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Американский сенатор Ричард Блюменталь, посетивший Эр-Рияд, заявил, что делегацию из США предупредили о тех негативных последствиях, которые могут возникнуть на территории всего региона в случае вторжения Израиля в Газу.
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Анастасия Чинкова