Эрдоган: Анкара готова взять на себя посредничество по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
Президент России также отметил, что от посредничества в конфликте на Украине, Москва никогда не отказывалась.
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Анастасия Крестьянова